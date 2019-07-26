مكة: ٤٣ وظيفة شاغرة بمستشفى قوى الأمن

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جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al- بدأ برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة اعتبارا من اليوم (الجمعة)، استقبال طلبات الالتحاق بالوظائف الشاغرة ولمدة أسبوعين. بدأ برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة اعتبارا من اليوم (الجمعة)، استقبال طلبات الالتحاق بالوظائف الشاغرة ولمدة أسبوعين. وبيَّن البرنامج أن الوظائف المُتاحة هي ٤٣ وظيفة إدارية وطبية في عدد من التخصصات والأقسام، مطالباً من تنطبق عليهم الشروط بتعبئة استمارة الطلب في الموقع الإلكتروني عبر الرابط (WWW.sfhm.med.sa‏).



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