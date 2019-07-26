شكرا لقرائتكم خبر عن التويجري يُفاجئ مستشفى الدوادمي.. فجراً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)قام مدير عام صحة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، بزيارة مفاجئة لمستشفى الدوادمي العام فجر اليوم (الجمعة)، للوقوف على استعدادات المستشفى لتقديم خدماتها العلاجية.
وزار التويجري قسم الطوارئ وتأكد من توفر كافة التجهيزات والطواقم الطبية، وتجول في أقسامها المختلفة.
وشدد التويجري على جميع المناوبين من إداريين وفنيين، بالتفاني في خدمة المرضى والمراجعين وتسهيل أمورهم.
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