شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الرياضة والإعلام يطلعون على لوحات نزلاء «سجن ذهبان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد صائم الدهر (جدة)

قدم نزلاء سجون مباحث جد ةأكثر من 120 لوحة فنية أثناء فعاليات ومعرض مهرجان (إدارة الوقت)، الذي يأتي ضمن الأنشطة التي تقدمها المديرية العامة للسجون لنزلائها، حيث عرض النزلاء مجموعة من اللوحات التشكيلية الفنية المنوعة من فن سيريالي، ونحت، وتصميم، وحفر، وفن الخدع البصرية، وفن الثلاثي الأبعاد، وسط حضور عدد من نجوم الرياضة والإعلاميين.

وأبدى عدد من النزلاء لـ«الخليج 365» سعادتهم لتقديم إدارة السجن عدد من الدورات على أيدي فنانيين تشكيليين في الأسابيع الماضية لتطوير مهاراتهم ومواهبهم في الرسم، ليقوموا بدورهم في تدريب زملائهم النزلاء، ليتمكنوا من تفريغ طاقاتهم في الفن بمختلف أشكاله.

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وفي زاوية أخرى قدم نزيل آخر في سجن الذهبان انتاجهم من صناعة العطور، بالإضافة إلى منتجاتهم من إعادة تدوير

المواد من داخل السجن لصناعة «السبح».

وشكر اللاعب الدولي محمد عبدالجواد القيادة على التسهيلات التي تقدم للنزلاء في السجن، فيما أشار الإعلامي جمال عارف على الروح المعنوية العالية بين النزلاء، وأضاف الكاتب أحمد الشمراني: «وجدت العمل والاحترافية والكثير من التخصصات بأيادي النزلاء».