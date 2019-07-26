بعثة تركيا: التخطيط الجيد وراء تميز خدمات الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - المدينة المنورة

وصف رئيس بعثة حج تركيا محمد زيد أوزل التسهيلات والترتيبات التي حظي به حجاج البعثة منذ نزولهم بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، بالمدروسة، مما يؤكد حجم الجهود ومدى التخطيط والتنسيق المسبق.

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وثمن أوزل جهود المملكة تجاه حجاج بيت الله العتيق، مشيرا إلى أن التطور في الخدمات وما يجده الحجاج من عناية واهتمام من المملكة حكومة وشعبا من عظمته يكاد لا يوصف، لافتا إلى أن كل ذلك بفضل التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة لتسخير الطاقات البشرية والإمكانات المادية لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

وأشاد بالتطور الذي تشهده مكة المكرمة والمدينة المنورة والحرمان الشريفان، منوها بما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان من ازدهار وتطور.

وعد جهود وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية في تسهيلات أداء مناسك حج هذا العام دليلا على شعورهم العميق بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.