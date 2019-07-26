70 كشافا في خدمة الحجاج بمطار جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يشارك 70 كشافا وقائدا من كشافة تعليم جدة بالتعاون مع إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مبادرة مشروع نادي «لبيك» الموسمي التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن، من خلال تقديم خدمات طوعية للحجاج بمجمع صالات الحج والعمرة في المطار.

وأوضح مدير نشاط الطلاب بتعليم جدة عوض العتيبي أن الكشافة تشارك للعام الحادي عشر على التوالي في خدمة ضيوف الرحمن في رمضان وموسم الحج، وذلك بتوجيه ودعم من مدير عام التعليم المكلف بالمحافظة صديق خوجة، وأضاف أن المبادرة تهدف في المقام الأول لخدمة ضيوف الرحمن في صالات الحج والعمرة بالمطار وتتمثل في مساعدة كبار السن والنساء والأطفال، وتقديم الهدايا للحجاج، إضافة إلى التكامل مع كل الجهات الحكومية والخاصة العاملة ومساندتها في المطار لإظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء، وإبراز الدور التربوي للكشافة وتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة أعداد المتطوعين، وتفعيل برنامج جودة الحياة.

من جهته أوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بجدة علي العمري، أن منسوبي الكشافة يقدمون خدمات نوعية لضيوف الرحمن منذ خروجهم من صالات الجوازات وحتى صعودهم للحافلات التي تقلهم إلى مقار سكنهم في مكة المكرمة، حيث يبدأ استقبالهم بتقديم الهدايا وسقيا المياه.