بحث ترتيبات الخدمات المقدمة لحجاح إثيوبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بحث رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية المطوف رامي لبني، بمقر المؤسسة أمس مع قنصل عام إثيوبيا بجدة عبده ياسين، الخدمات المقدمة للحجاج الإثيوبيين في موسم حج هذا العام، ومناقشة الآليات الكفيلة بتسخير كل إمكانات المؤسسة والتهيئة التي أعدتها لحجاج الدول الأفريقية وفي مقدمتهم حجاج إثيوبيا ليؤدوا شعائرهم في راحة ويسر وأمان.
وتطرق اللقاء إلى الدور المطلوب من الجهات المعنية بشؤون الحج في الدول التي يفد منها ضيوف الرحمن وتعاونهم مع الأجهزة المسؤولة وذات العلاقة بخدمة وراحة الحجيج في المملكة.
وأكد المطوف رامي لبني للقنصل العام الإثيوبي أن المؤسسة هيأت إمكاناتها كافة وطاقاتها البشرية والتقنية ووضعت جميع لجانها العاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتجويد الخدمات المقدمة لهم، منذ قدومهم مرورا بمساكنهم بمكة المكرمة وصعودهم إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسكهم، وحتى مغادرتهم في طريق عودتهم إلى أوطانهم بعد أدائهم فريضة الحج سالمين غانمين بإذن الله تعالى.
من جانبه ثمن القنصل الإثيوبي الجهود التي توفرها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام وحرصها الدائم على تذليل كل السبل التي تحقق لهم الطمأنينة والأمان واليسر في أداء المناسك، مشيدا بتعاون المؤسسة والقائمين عليها في هذا الجانب.
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