6 خطوات لفك الاختناق بنقاط الفرز على مداخل مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي مكة المكرمة

في حين تشكل نقاط الفرز على مداخل مكة المكرمة استعدادا لموسم الحج هاجسا للأهالي وزوار العاصمة المقدسة، لما تشهده من زحام وتكدس للسيارات لمئات الأمتار، طالب كثيرون بإيجاد حلول جذرية لرفع معاناتهم وضمان عدم تعطيل مصالحهم. وذكر أحمد السالمي أحد سالكي طريق مكة ـ جدة بشكل يومي أنه بحكم تواجد مقر عمله في جدة فإنه يضطر إلى المكوث في نقطة فرز الشميسي مما يقارب ساعة كاملة نظرا للازدحام، لافتا إلى أنه يضطر في بعض السنوات إلى أخذ إجازة في مثل هذه الأوقات حتى يتجنب الزحام.

وقال ياسر الأحمري «إنه مع اقتراب موسم الحج يضطر إلى البقاء داخل مكة ويحرص على عدم مغادرتها تحسبا للزحام».

وفي المقابل دفع مسؤول أمني سابق بستة اقتراحات رأى أنه من شأنها الحد من الزحام وضمان مرونة الحركة بنقاط الفرز.

وأوضح مدير شرطة العاصمة المقدسة سابقا اللواء محمد الحارثي أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن، لافتا إلى أن نقاط الفرز والمراكز تحتاج إلى بعض التنظيم لفك الاختناقات المرورية من خلال تخصيص مسارات للشاحنات، وللنقل العام والخاص، وتمييز وثائق الوافدين بمكة بلون أو علامة لسرعة مرورهم عبر هذه النقاط.

تأثيرات سلبية للاختناق بنقاط الفرز:

01. زيادة مصاريف النقل والشحن إلى مكة

02. عزوف بعض سائقي الشاحنات عن الاتجاه إلى مكة بسبب القيود والتأخير

03. انقطاع التواصل الاجتماعي بين أهالي مكة والمناطق المجاورة بسبب الزحام

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04. تأخير الموظفين والطلاب والمرضى في الوصول إلى وجهتهم

05.تراجع زوار الوجهات السياحية كالهدى والطائف وسوق عكاظ

خطوات مقترحة لتقليص الانتظار في نقاط الفرز:

01. زيادة المسارات في هذه النقاط

02. تخصيص مسارات للنقل العام والخاص

03. السماح لسيارات المواطنين التي يقودها وافد بالدخول

04. تمييز وثائق الوافدين بمكة بلون أو علامة محددة

05. تأهيل الكوادر العاملة في هذه النقاط

06.استمرار الحملات الأمنية لضبط المتسللين