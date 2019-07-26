مشاريع حديثة تمد مكة والمشاعر بمليون م3 من المياه يوميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تمد ستة مشاريع مائية جديدة مع اقتراب موسم حج هذا العام مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بنحو مليون م3 من المياه، مما يسهم في رفد الخدمة المقدمة لقاصدي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الذين تستهدفهم المملكة، حيث تخطط لاستقبال 15 مليون حاج ومعتمر وزائر بحلول عام 2020، ونحو 30 مليونا بحلول عام 2030 ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وحرصت وزارة البيئة والمياه والزراعة على أن ترتكز جميع المشروعات والخطط المائية على أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه والخطة الشاملة للمياه في المملكة، سعيا للوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها، ويصون البيئة، ويقدم خدمات عالية الجودة والكفاءة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة خطة شركة المياه الوطنية لموسم حج هذا العام لتوزيع المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي بدأت من منتصف الشهر الحالي بمعدل 22 ساعة ضخ يوميا على الأحياء بمكة المكرمة طوال فترة الموسم حيث يقدر ما سيضخ من المياه مدة الموسم بـ41 مليون م3، وتقدر كميات التوزيع اليومي بـ 1.4 مليون م3 مكعب، فيما سيجري توزيع 60 ألف م3 يوميا للمسجد الحرام.
وتضمنت الخطة التشغيلية كمية مليون و570 ألف م3 من المياه ضمن الخزن الاستراتيجي لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بزيادة 12% عن العام الماضي، فيما قدرت كميات الخزن التشغيلية بنحو 838 ألف م3، فيما قدرت كمية المياه التي خصصت لميقات السيل الكبير «قرن المنازل» بنحو 4.500 م3 يوميا، وخصص 600 م3 يوميا لميقات يلملم، إلى جانب توفير 10 ناقلات بسعة 19 طنا للطوارئ، وتخصيص200 م3 يوميا لميقات الجحفة في رابغ، مع تحديد خاص للناقلات على مدار الساعة.
وتشمل توزيع 3.6 ملايين عبوة سعة 5 لترات من ماء زمزم، مستهدفة هذا العام 2,200,000 حاج عن طريق نقاط البيع بالمطارات في جدة، والمدينة المنورة، بزيادة قدرها 5% عن العام الماضي.
المشاريع الـ6:
- المرحلة الثانية من محطة التحلية بالشعيبة على ساحل البحر الأحمر
- خط نقل المياه المحلاة من محطة التحلية بالشعيبة إلى مكة والمشاعر
- تنفيذ وحدة التحلية بالشعيبة بنظام التبخير متعدد التأثير
- 4 خزانات مياه استراتيجية في منطقة الشهداء بالعاصمة المقدسة
- شبكات مياه بطول 150 كلم
- مشاريع لأعمال ربط شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية
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