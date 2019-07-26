مراوح رذاذ لتلطيف أجواء ميقات ذي الحليفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة المدينة المنورة وفر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة مراوح رذاذ بـ «ميقات ذي الحليفة»، وذلك لتلطيف الأجواء في أرجاء الميقات والممرات التي يتعرض فيها الحجاج لأشعة الشمس وحرارة الصيف. وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمدينة المنورة قيس المعيقلي أن الفرع وبتوجيهات مباشرة ومتابعة دؤوبة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، يعمل على مدار الساعة؛ لتأمين جميع الخدمات لضيوف الرحمن ومتابعة أعمال مقدمي الخدمة بجميع المرافق وتوفير جميع الاحتياجات لهم ليؤدوا أعمالهم بما يحقق التطلعات. وأفاد بأن الفرع وفق خطة الوزارة بالحج لهذا العام، هيأ من وقت مبكر كل الاحتياجات الضرورية والمشروعات التطويرية للميقات ومرافقه إلى جانب زيادة أعداد مقدمي الخدمة فيه وتأمين المطبوعات واللوحات الإرشادية بلغات عالمية.



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