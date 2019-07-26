مختصون: ديدان العارضة غير ضارة والأمطار سبب انتشارها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قضت وزارة البيئة والمياه والزراعة على ديدان عضوية غير ضارة في قرية أبوعصمة جنوب محافظة العارضة بجوار وادي الدحن وقرية الخشل من الجهة الشمالية في منطقة جازان، عبر 6 فرق ميدانية للرش الأرضي والضبابي، وزعت على القرى المذكورة، بمشاركة فريق متخصص من الخبراء في علم الحشرات، مؤكدة عدم وجود أي نوع من الضرر على المواطنين من انتشار هذه الحشرات.

وأكد المختصون أن الديدان المرصودة في القرى، تعيش في الأماكن الرطبة والغنية بالمواد العضوية، وليس لها أي ضرر أو أهمية من الناحية الاقتصادية أو الصحية، حيث تتغذى على المواد العضوية المتحللة، ونادرا ما تتغذى على النباتات في طور البادرات.

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وأوضحوا أنها مفيدة في التوازن البيئي، وتعد غذاء للطيور والضفادع والثعابين، مؤكدين أن سبب انتشارها مناسبة الظروف البيئية، وتوفر غطاء نباتي واسع من أشجار الغابات ونمو كثيف لنباتات المراعي، إضافة إلى هطول الأمطار في الأيام الماضية، مما أدى إلى تكون مادة عضوية عالية أسفل تلك النباتات ناسبت تكاثرها.

وأشاروا إلى أن الضرر الوحيد من وجودها هو الإزعاج الذي تحدثه للسكان عند وصولها للمنازل، لذا ينصح بعدم مكافحتها إلا في المناطق السكنية، أما في الأودية ومواقع الغابات والمراعي والحقول فلا ينصح بمكافحتها.

وأوضحت الوزارة أنه بناء على البلاغات الواردة حول ظهور نوع من الديدان في قريتي أبوعصمة والخشل، وشكلت 6 فرق ميدانية للرش الأرضي والضبابي، حيث رشت الحظائر وأماكن خروج الديدان في الطرقات والمزارع والمباني من الغابات المجاورة.