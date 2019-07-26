تطبيق ضوابط الحماية من التعديات في بيئة العمل محرم المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإقرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، بهدف إيجاد بيئة عمل آمنة في منشآت القطاع الخاص تتسم باحترام الجميع، وتصون خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، على أن تطبق اعتبارا من غرة محرم المقبل الموافق 2019/9/1م.

وذكرت الوزارة أن القرار سيطبق حال إقراره في حق المنشأة التي تخالف أيا من بنود ضوابطه والعقوبات التي يقضي بها نظام العمل والقرارات الوزارية ذات العلاقة.

وأوضحت أنه يندرج في التعدي السلوكي أو الإيذاء ممارسات الإساءة من طرف على طرف آخر، ومن ذلك جميع أشكال الاستغلال أو التهديد أو التحرش أو الابتزاز أو الإغراء أو التشاجر أو الشتم أو الإيحاء بما يخدش الحياء أو تعمد الخلوة مع الجنس الآخر أو أي شكل من أشكال التمييز جسديا أو لفظيا أو غير ذلك، سواء بسبب الجنس أو نوع الجنس أو بغير ذلك، وتهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي بالطرف الآخر.

وبينت أن هذه الضوابط تطبق على المنشآت الخاضعة لنظام العمل في حالة التعديات السلوكية التي تصدر من قبل صاحب العمل على العامل، أو من قبل العامل على صاحب العمل، أو من قبل عامل على آخر، أو من قبل صاحب العمل أو العامل على أي شخص آخر موجود في مكان العمل، أثناء العمل أو بسببه، سواء كان في أوقات العمل الرسمي أو خارجه، ويشمل ذلك مكان العمل، بما في ذلك الأماكن العامة والخاصة حيثما تشكل مكان عمل، الأماكن التي يتلقى فيها العامل أجرا أو يأخذ استراحة أو يتناول وجبة طعام أو يستخدم المرافق الصحية ومرافق الاغتسال وتغيير الملابس ذات الصلة بالعمل، عند التوجه إلى العمل والعودة منه، خلال الرحلات أو السفر أو التدريب أو الأحداث أو الأنشطة الاجتماعية ذات الصلة بالعمل، الاتصالات المرتبطة بالعمل، التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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أبرز المحاور الرئيسة للقرار:

01. التعريفات والنطاق

02. تدابير الوقاية والحماية العامة التي يجب أن تتخذها المنشأة

03. تدابير تمكين ضوابط الحماية من التعديات السلوكية التي يجب أن تتخذها المنشأة

04. تدابير تمكين لجنة التحقيق في التعديات السلوكية التي يجب أن تتخذها المنشأة

05. نماذج استرشادية