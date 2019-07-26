القيادة تعزي الرئيس التونسي الموقت في وفاة السبسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الموقت للجمهورية التونسية محمد الناصر في وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي.

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وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «علمنا بنبأ وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق بأحر التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفي برقية مماثلة عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الموقت للجمهورية التونسية محمد الناصر في وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية ـ رحمه الله ـ وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، إنه سميع مجيب».