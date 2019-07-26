أمير الرياض بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرتي الشهيدين الصيعري وشراحيلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نقل أمير منطقة الرياض بالنيابة محمد بن عبدالرحمن تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لأسر الشهيدين وكيل رقيب سند الصيعري ووكيل رقيب منصور شراحيلي - رحمهما الله - ، اللذين استشهدا في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعا عن الدين والوطن.

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وكان أمير الرياض بالنيابة أدى الصلاة عليهم بعد صلاة الجمعة أمس في جامع الأمير فهد بن محمد جنوب الرياض، فيما أدى الصلاة معه قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد المطير وعدد من كبار الضباط.

وسأل أمير المنطقة بالنيابة العلي القدير أن يرحمهم ويتقبلهم، مؤكدا أن التضحية التي قاموا بها في ميادين الشرف والعزة دفاعا عن دينه ووطنه محل تقدير واعتزاز الجميع لافتا إلى الشرف والكرامة التي نالوها.

من جانبهم أعرب ذوو الشهيدين عن شكرهم لأمير الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته، وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه ويديم عليها أمنها واستقرارها.