خطط أمنية وخدمية للإشراف على صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدى جموع المصلين أمس صلاة الجمعة في المسجد الحرام وسط منظومة متكاملة من الخطط الأمنية والخدمات المختلفة، مع اكتمال استعدادات الجهات الأمنية لحج هذا العام، حيث شهد المسجد الحرام منذ الساعات الأولى من الصباح توافد المصلين الذين امتلأت بهم أروقته وأدواره.

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وقدمت الجهات المعنية خدماتها بإشراف مباشر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، حيث جندت القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن طاقاتها البشرية والآلية لتقديم أفضل الخدمات وتحقيق كل ما يمكنهم من أداء شعائرهم بكل يسر وأمان وسهولة.

ونفذت الجهات المعنية خططها بالتعاون والتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة لتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، ومنع الجلوس في الممرات المؤدية إليه، حيث وفرت الرئاسة عددا من الخدمات، منها خدمة التوجيه والإرشاد التي تعنى بتوعية قاصدي المسجد الحرام بأمور دينهم وإرشادهم إلى أداء نسكهم وعباداتهم على الوجه الصحيح، وتوزيع المصاحف والمطبوعات والكتيبات الدينية، وترجمة خطبة الجمعة لعدد من اللغات، وتوفير خدمات العربات لذوي الحاجات الخاصة، وتهيئة مداخل مخصصة للعربات، وتهيئة الفرش والعربات الكهربائية الخاصة بنقل كبار السن، وتنظيم دخول وخروج المصلين، وتهيئة الساحات للصلاة، والعناية بنظافتها، وتفعيل الشاشات الالكترونية المنتشرة حول المسجد الحرام وفي ساحاته ومداخله، وبث عبارات توجيهية وإرشادية ومواعظ مفيدة، وتهيئة المصليات النسائية، والتأكد من جاهزيتها وتوجيه المصليات إليها.

وقدمت الشؤون الصحية بمنطقة مكة خدماتها الصحية المتكاملة للحجاج من خلال المراكز الطبية المنتشرة داخل المسجد الحرام وساحاته الخدمات العلاجية لحجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى تقديم الخدمات السريعة للحالات الإسعافية الطارئة، وذلك من خلال فرق هيئة الهلال الأحمر، ونقل الحالات الحرجة إلى عدد من المستشفيات المنتشرة في المنطقة المركزية.