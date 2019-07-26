663 سعوديا يتقدمون للعمل بالمطاعم والمقاهي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تقدم نحو 663 مواطنا باحثا عن عمل من الجنسين إلى شغل 1400 وظيفة خلال «ملتقى التوظيف في قطاع المطاعم والمقاهي» الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل الأسبوع الماضي، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية، وجمعية المطاعم والمقاهي.

وشهد الملتقى توافد عدد من طالبي الوظائف، بمشاركة مجموعة من الشركات والمؤسسات المستثمرة في القطاع، والتي طرحت 1400 وظيفة، منها وظائف إدارية وأخرى داخل المطاعم والمقاهي، فيما حضر إلى الملتقى عدد محدود من المتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط المقابلات من الجنسين لإجراء المقابلات رغم أن الإعلان عن الوظائف في كل منصات الوزارة وهدف ومنصات التواصل الاجتماعي للمطاعم والمقاهي ووسائل الإعلام كافة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة المهندس منصور الشثري، أن إقامة الملتقى تهدف إلى الاستفادة من فرص التوظيف المختلفة التي تتوفر بقطاع المطاعم والمقاهي، مشيدا بالنتائج الإيجابية التي حققها الملتقى. ونوه بالدور الإيجابي لشركات القطاع في توفير فرص العمل.