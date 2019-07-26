وصول 528 ألف حاج إلى المدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة المدينة المنورة

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى أمس الأول 528,576 حاجا، وفقا للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضحت الإحصائية أن 351,889 حاجا غادروا المدينة المنورة، متوجهين إلى مكة المكرمة خلال الفترة الماضية من موسم الحج هذا العام، في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس الأول 176,660 حاجا.