مناقشة أبرز تحديات وتهديدات الأمن السيبراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
نظمت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ورشة عمل حول الموضوعات المتعلقة بمجال الأمن السيبراني بمشاركة عدد من الجهات الحيوية والشركات من قطاع النقل.
وناقشت الورشة أبرز التحديات والتهديدات السيبرانية وآليات التعامل معها وطرق الوقاية منها، ورفع جاهزية الجهات للاستعداد بشكل أفضل لهذه التهديدات، إضافة إلى الفرص التي ستسهم في رفع أداء الجهات في قطاع النقل لتعزيز التكامل الأمني.
واستعرض المشاركون الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والتهديدات السيبرانية ذات العلاقة بالمملكة، ومبادرات التدريب التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، علاوة على إقامة ورشة عمل متخصصة عن الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.
وتأتي الورشة ضمن جهود الهيئة لتعزيز التكامل والتعاون والشراكة مع كافة الجهات والقطاعات الوطنية والحيوية.
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