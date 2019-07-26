نظام ذكي لتتبع حاويات ومعدات النظافة بالجبيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت إدارة الخدمات البيئية بالهيئة الملكية بالجبيل أمس الأول نظامها الذكي لتتبع حاويات ومعدات النظافة في مدينة الجبيل الصناعية عبر تركيب مجسات خاصة تعطي إشارات بعمليات إفراغ حاويات النظافة من عدمها، وتتابع حركة سيارات ومعدات النظافة داخل مدينة الجبيل الصناعية باستخدام تكنولوجيا حديثة في الخدمات البيئية المقدمة لمستفيدي وسكان مدينة الجبيل الصناعية وتستخدم لأول مرة في المملكة.

وأطلق الرئيس التنفيذي للهيئة بالنيابة المهندس عدنان العلوني هذه الخدمات من خلال غرفة التحكم بمقر إدارة الخدمات البيئية، ثم اطلع على أبرز الطرق والآليات التقنية المعمول بها. وشملت الجولة مركز التحكم الذكي، حيث شاهد عرضا تعريفيا عن هذا المركز وكيفية ضبط سلوكيات وعمل السائقين من المعدات ومدى جاهزية التدريب المقدم لهم، إضافة إلى الاستماع إلى شرح مفصل من قبل مهندسي الإدارة عن دور ونشاط مركز التحكم الذكي الذي يهدف إلى تحويل مدينة الجبيل الصناعية إلى مدينة ذكية مستقبلا حين تحقيقه مراحله المتقدمة وتغطية كامل مساحة مدينة الجبيل الصناعية.

من جانبه أكد مدير إدارة الخدمات البيئية المهندس عبدالرحمن الغامدي أن المركز ضمن استراتيجية الإدارة للتحول الذكي للخدمات المقدمة لساكني وزوار المدينة، وهو مرحلة أولى لمشروع إدارة النفايات المتكاملة لمدينة الجبيل الصناعية.