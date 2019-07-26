الريال يضم سورو من سرقسطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد

أعلن نادي ريال سرقسطة الإسباني لكرة القدم أمس انتقال لاعبه إلبرتو سورو إلى صفوف نظيره ريال مدريد لمدة 5 سنوات مقابل 2,5 مليون يورو.

وأوضح سرقسطة من خلال موقعه الرسمي على الانترنت أن سورو (20 عاما) سيصل إلى مدريد اليوم للخضوع للفحوصات الطبية داخل النادي الملكي، كما أكد أن اللاعب سيظل ضمن صفوفه خلال الموسم المقبل على سبيل الإعارة.

وكشفت صحيفة «أ س» الإسبانية أن ناديي سرقسطة وريال مدريد توصلا لاتفاق بشأن انتقال المهاجم الإسباني الشاب لصفوف الأخير قبل شهر ونصف الشهر، إلا أن إتمام الصفقة بشكل نهائي تعثر بعض الشيء خلال الفترة الماضية بسبب الطلبات المالية المبالغ فيها من وكيل أعمال اللاعب، بالإضافة إلى إصرار سورو على البقاء بين صفوف سرقسطة خلال الموسم المقبل على سبيل الإعارة بدلا من اللعب بين صفوف الفريق الرديف لريال مدريد.