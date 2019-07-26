الشباب يستقبل كوستانتين وجامان ويبعد الراهب وصوماليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انضم المحترفان الرومانيان كوستانتين بوديسكو، وفاريان جامان لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المقام حاليا في هولندا استعدادا للموسم المقبل، فيما استبعد المدير الفني، خورخي ألميرون اللاعبين حسن الراهب والبرازيلي صوماليا من المعسكر نتيجة الإصابة، مفضلا عودتهما إلى العاصمة الرياض لاستكمال علاجهما.

وكان الراهب تعرض لتمدد في عضلة الفخذ من الدرجة الثانية، فيما عانى صوماليا من تمزق في العضلة من الدرجة الأولى.