ريفالدو: ميسي سيرحب بجريزمان في الوقت المناسب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبدى اللاعب البرازيلي السابق فيتور بوربا فيريرا «ريفالدو» أمس ثقته بأنه لن تثور أي مشاكل بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، المنتقل حديثا لصفوف النادي الكتالوني.

وجاءت تصريحات ريفالدو للرد على الإشاعات التي ثارت في الآونة الأخيرة حول احتمالية أن يشهد الموسم الجديد توترا في العلاقة بين ميسي وجريزمان، بعد عزوف الأول عن تهنئة زميله الجديد بالانضمام لصفوف برشلونة حتى الآن.

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وقال ريفالدو في تصريحات لموقع بيتفايرعلى الانترنت «ميسي سيرحب بجريزمان في الوقت المناسب، من الطبيعي ألا يكتب ميسي، كقائد للفريق، أي رسالة أو أن يجري أي اتصال، حيث إنه يتمتع بعطلته وعلى الأرجح هو يحاول أن ينسى كل ما يتعلق بكرة القدم خلال هذا الوقت لكي يعود في كامل جاهزيته».

وأضاف «ولكنه عندما يعود سيكون هو الشخص الذي نعرفه دائما، متواضع وهادئ، لن تكون هناك مشكلات مع جريزمان».

ويرى ريفالدو أن جريزمان قادر على اللعب في أي مركز مع برشلونة، وأوضح قائلا «إنه لاعب مذهل وأثبت جدارته في أندية مختلفة وفي فرنسا أيضا».

وأكمل «لا يمكن للاعب ما أن يلعب في مركز واحد فقط أو طبقا لنظام بعينه، أعتقد أن فالفيردي سيتمكن من إخراج أفضل ما لدى لاعب مثله، هو أيضا لاعب ذكي».