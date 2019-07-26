السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس سبعة فلسطينيين من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من، محمد فارس عليان، ومحمد أبولبدة، ومحمد هيثم محمود، ومودي أبوريالة، وعلاء أبولبدة، ناصر عبيد، ويوسف أبولبدة، واقتادتهم لمركز التحقيق.



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كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال تعتقل 7 مقدسيين من العيسوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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