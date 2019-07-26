دعوة فرنسية لرئيس وزراء بريطانيا الجديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - باريس
قالت الرئاسة الفرنسية أمس إن الرئيس إيمانويل ماكرون وجه دعوة لرئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون لزيارة باريس «خلال الأسابيع المقبلة».
وهاتف ماكرون جونسون الليلة الماضية وهنأه على تعيينه رئيسا لوزراء المملكة المتحدة، خلفا لتيريزا ماي، وأثنى على التعاون بين بريطانيا وفرنسا في العديد من القضايا، بحسب ما ذكره قصر الإليزيه.
وأوضحت الرئاسة أن الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة البريطانية سيناقشان القضية الشائكة المتمثلة في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) «خلال الأسابيع المقبلة، (خاصة) ما يتعلق بمتطلبات الاتحاد الأوروبي».
وينظر إلى فرنسا على نطاق واسع على أنها تتبنى موقفا متشددا من «بريكست» والأكثر تشككا.
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