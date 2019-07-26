عروض بنده السعودية الأسبوعية بدءًا من 25 إلى 31 يوليو مع تخفيضات الأيام الثلاثة

طُرحت عروض بنده الأسبوعية من أمس الخميس 25 يوليو إلى الأربعاء المقبل وهو نهاية شهر 7، وفي ذات اليوم طرحت أسواق شركة التجزئة الأكثر انتشارًا في المملكة العربية والأكثر شهرة بين السعوديين والمقيمين، عرضًا آخر ولمدة 72 ساعة شمل عدد من المنتجات سواء الغذائية المتمثلة في الكورن فليكس وسكر الأسرة الناعم ودجاج داري المجمد، أو السلع التجميلية مثل شامبو هيمالايا وبخاخات مزيلة للعرق ماركة نيفيا، ومعجون أسنان وفرشاة تنظيف من العلامة التجارية سنسوداين، كذلك كان لسوائل التظيف ومزيلات البقع تواجد في عروض الأيام الثلاثة فكان سائل فانيش وديتول وغيرها من المنظفات الأخرى متواجدة.

عروض بنده بدءًا من الخميس 25 يوليو

بجانب المنتجات الأساسية من اللحوم والأسماك والدجاج ومنتجات الألبان، كانت هناك المنظفات بمختلف أنواعها وعلاماتها التجارية، مثل اريال وبرسيل وتايد وأومو والرهدن، وشامبوهات التنظيف والتي يتم استخدامها للعبايات الحريمي والرجالي، وكذلك للسجاد والمفروشات، ومزيلات البقع وسوائل تنظيف الحمامات وسائل غسيل الصحون وملمعات الموبيليا والأثاث، ومعطر الجو بتشكيلات وروائح مختلفة سواء كانت في بخاخات، أو سائل نفاذ يتم وضعه في أي مكان تريد جعل رائحته جميلة ومنعشة، أيضًا كانت منتجات العناية بالشعر حاضرة مثل الشامبوهات والبلسم المُنعم والكريمات ذات الماركات العالمية، والتي تناسب جميع أنواع الشعر والبشرة.

هذا بالإضافة إلى مزيلات العرق للرجال والنساء، وأدوات النظافة الشخصية من شفرات وكريمات وجل ومناديل معطرة ومبللة، كل ذلك والكثير من المنتجات في عروض بنده لهذا الأسبوع، والتي يمكنكم الإطلاع عليها كاملة من الصور المرفقة.

Advertisements