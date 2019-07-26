، خالد الفيصل: آمل قبل أن أموت رؤية المشاعر المقدسة تعمل إلكترونيًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد حرص السعودية على جعل مكة المكرمة مشروعًا عصريًّا

يكشف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، غدًا السبت عن التوجهات الجديدة لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وقال "الفيصل" في لقاء تبثه قناة الإخبارية عند الساعة الرابعة عصرًا، ويعاد عند الساعة الثامنة مساء: "إن التوجه الكامل هو أن نجعل من مدينة مكة المكرمة ومن المشاعر المقدسة مشروعًا عصريًّا ومستقبليًّا للمدينة الحضارية للعالم، وليس فقط للمملكة العربية السعودية".

وأضاف: "أتذكر الملك فيصل - رحمه الله - وإخوته يقفون في عرفات لترتيب السيارات أثناء النفرة". متابعًا "ما أريده هو الابتسام في وجه الحاج.. وآمل قبل أن أموت أن أرى المشاعر المقدسة تعمل إلكترونيًّا".ش