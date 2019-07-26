، اختتام بطولة الأولمبياد في منافسات الأطباق باتحاد الرماية‎ ،

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اختتمت بطولة الأولمبياد في منافسات الأطباق (تراب)، والتي نظمها الاتحاد السعودي للرماية على ميدان الرماية بمدينة تدريب الأمن العام في الرياض، يوم أمس، بمشاركة 20 راميًا، من مختلف القطاعات العسكرية لدرجة المبتدئين والممتازة، بحضور المدير التنفيذي لاتحاد الرماية أحمد بن منصور الشهراني.
وكانت النتائج على النحو التالي، في منافسات الأطباق (تراب) لدرجة الممتاز: أولاً محمد منصور الشريدة من الحرس الوطني، ثانياً دليم جابر القحطاني من الأمن العام، ثالثاً فهد ماكن المطيري من دوريات الأمن.
وفي منافسات الأطباق (سكيت) لدرجة المبتدئين، جاء أولاً فهد نايف الحربي من الحرس الوطني، ثانياً عبدالمحسن عبدالرحمن أبانمي من القوات الجوية، ثالثاً فلاح عبدالله السبيعي من أمن المنشآت.
وفي منافسات الأطباق (سكيت) لدرجة الممتاز، جاء أولا سعيد مقبل المطيري من الاتحاد، وثانياً حاتم مرضي الشمري من شرطة حائل، ثالثاً محمد سعود الخمشي من الأمن العام.
يذكر أن البطولة بدأت الأحد الماضي، واختتمت يوم أمس الخميس، وتأتي ضمن الاستعدادات للبطولات والمشاركات الدولية القادمة.
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440 08:47 PM
بمشاركة 20 راميًا من مختلف القطاعات العسكرية لدرجة المبتدئين والممتازةاختتام بطولة الأولمبياد في منافسات الأطباق باتحاد الرماية
اختتمت بطولة الأولمبياد في منافسات الأطباق (تراب)، والتي نظمها الاتحاد السعودي للرماية على ميدان الرماية بمدينة تدريب الأمن العام في الرياض، يوم أمس، بمشاركة 20 راميًا، من مختلف القطاعات العسكرية لدرجة المبتدئين والممتازة، بحضور المدير التنفيذي لاتحاد الرماية أحمد بن منصور الشهراني.
وكانت النتائج على النحو التالي، في منافسات الأطباق (تراب) لدرجة الممتاز: أولاً محمد منصور الشريدة من الحرس الوطني، ثانياً دليم جابر القحطاني من الأمن العام، ثالثاً فهد ماكن المطيري من دوريات الأمن.
وفي منافسات الأطباق (سكيت) لدرجة المبتدئين، جاء أولاً فهد نايف الحربي من الحرس الوطني، ثانياً عبدالمحسن عبدالرحمن أبانمي من القوات الجوية، ثالثاً فلاح عبدالله السبيعي من أمن المنشآت.
وفي منافسات الأطباق (سكيت) لدرجة الممتاز، جاء أولا سعيد مقبل المطيري من الاتحاد، وثانياً حاتم مرضي الشمري من شرطة حائل، ثالثاً محمد سعود الخمشي من الأمن العام.
يذكر أن البطولة بدأت الأحد الماضي، واختتمت يوم أمس الخميس، وتأتي ضمن الاستعدادات للبطولات والمشاركات الدولية القادمة.
، اختتام بطولة الأولمبياد في منافسات الأطباق باتحاد الرماية ،
المصدر : الخليج 365
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