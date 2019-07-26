، الشؤون الصحية تطلق فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر عسير الصحي غداً ،

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية أمير المنطقة.. بمشاركة أكثر من 200 متحدث عالمي

تنطلق صباح غدٍ السبت، برعاية كريمة وتشريف من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير، فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر عسير الصحي تحت شعار "في طليعة الطب"، والذي يقام بتنظيم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، لمدة ثلاثة أيام بفندق قصر أبها.

ويعد هذا المؤتمر أحد أبرز المؤتمرات الصحية في المملكة، وذلك نظراً لمدى أهمية المحاور التي سيتطرق لها عبر ورش العمل والجلسات والدورات المقررة فيه، والتي ستستهدف أهم المستجدات في مختلف مجالات الطب والخدمات الطبية المساندة وبرامج التحول، وذلك بمشاركة أكثر من 200 متحدث من داخل المملكة وخارجها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤتمر مدير عام الشؤون الصحية بعسير خالد بن عايض عسيري، أن المؤتمر يضم عددًا من التخصصات في مختلف مجالات رعاية المرضى، لافتًا إلى اللجنة العلمية للمؤتمر حرصت من خلال هذا المؤتمر على تقديم برنامج علمي واسع يضم مختلف مجالات رعاية المرضى، وذلك عبر ورش عمل تعرض بطريقة إبداعية، وجلسات علمية متخصصة في المجالات الطبية، إضافة إلى عروض الملخصات العلمية، وحلقات النقاش التي يقدمها نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين.

وأشار المدير العام، إلى أن مؤتمر عسير الصحي يتماشى مع رؤية المملكة 2030، باعتبار أن صحة الفرد من أولويات ومحاور الرؤية الرئيسية، حيث عمل المؤتمر على انعكاس الرؤية على موضوعه الرئيسي لهذا العام "مؤتمر عسير الصحي الثالث.. في طليعة الطب"، شاكرًا أمير منطقة عسير على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر ودعمه ومتابعته لكل ما من شأنه رقي وتقدم منطقة عسير في المجالات والخدمات الصحية.

وقدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير شكره لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على دعمه المستمر لمسيرة تطوير الخدمات الصحية، وتشجيعه للمؤتمرات العلمية الهادفة، ومنها إقامة هذا المؤتمر النوعي والذي سيفتح آفاقاً متميزة وجديدة لجميع المهتمين بالشأن الصحي.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم الشؤون الصحية بمنطقة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أن إقامة فعاليات هذا المؤتمر في موسم الصيف، تأتي ضمن أهم مشاركات صحة عسير في تفعيل مبادرة حسن الوفادة "مرحبًا ألف في عسير"، وذلك من خلال استقطاب المهتمين بمحاور المؤتمر المتنوعة والمميزة من مختلف مناطق المملكة.

وبيّن أن المؤتمر يعتبر منصة تواصل علمية لجميع القطاعات الصحية بمنطقة عسير الحكومية منها والخاصة، إضافة إلى الجهات الأكاديمية والتدريبية، موجهًا دعوة لكافة الممارسين الصحيين والمهتمين بتطوير قطاع الخدمات الصحية والعارضين والمستثمرين للاستفادة من مخرجات هذه التظاهرة الصحية النوعية.

يذكر أن صحة المنطقة نظمت على هامش المؤتمر وقبل انطلاقة عددًا من الفعاليات المجتمعية المصاحبة، وذلك في عدد من المجمعات التجارية والمنتزهات والمراكز والمحافظات التابعة لمنطقة عسير.