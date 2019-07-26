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بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس؛ (859.220) حاجًّا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (820.091) حاجاً ، فيما قدم عن طريق البر (28.780) حاجاً , وعبر البحر (10.349) حاجاً، وذلك بزيادة (82.406) حجاج، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي؛ بنسبة (11%).
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440 07:55 PM
حتى أمس وبزيادة 82 ألفاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي
بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس؛ (859.220) حاجًّا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (820.091) حاجاً ، فيما قدم عن طريق البر (28.780) حاجاً , وعبر البحر (10.349) حاجاً، وذلك بزيادة (82.406) حجاج، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي؛ بنسبة (11%).
، إحصائية "الجوازات".. وصول 859 ألف حاج للمملكة براً وبحراً وجواً ،
المصدر : الخليج 365
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