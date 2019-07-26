شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جميح: ليت أن الحوثي لم يتحدث بهذه العبارة عن مقتل صالح .. ما هي؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الكاتب والمحلل السياسي اليمني الدكتور محمد جميح عن تصريح المتحدث الرسمي لجماعة الحوثيين محمد عبدالسلام حول قتلهم للرئيس السابق علي عبدالله صالح وكتب جميح تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر ” رصدها محرر صحيفة عدن الغد ” قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إنه يثق بالرئيس ترامب، في كذبة لم يأتِ بأكبر منها إلا عبدالسلام فليته الذي قال أمس إن قتل جماعته الرئيس السابق علي عبدالله صالح كان عفوياً. Advertisements واختتم جميح قوله , فعلاً: يكذبون كما يتنفسون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد جميح: ليت أن الحوثي لم يتحدث بهذه العبارة عن مقتل صالح .. ما هي؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.