شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفاجئ الجميع وتقدم عرض ‘‘التعاون الكامل’’ مع إيران.. وتكشف موقفها الجديد من الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقدمت السعودية، يوم الأربعاء، عرضا أطلقت عليه "التعاون الكامل" لإيران، مقابل شرطين فقط.

قال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، في كلمته أمام مجلس الأمن، بصفته رئيسا للمجموعة العربية، التي نقلتها صحيفة "الرياض" السعودية "استمرار السلوك السلبي لإيران في المنطقة ليس من شأنه إلا تقويض الأمن والسلم الدوليين".

وتابع "الدعم الواضح والصريح لميليشيات الحوثي الانقلابية من قبل إيران، أصبح يشكل تهديدا للأمن الإقليمي ولحركة الملاحة الدولية وخطرا على المدنيين في المنطقة".ومضى "تهديد الحكومة الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، واستمرارها بمهاجمة واحتجاز السفن التجارية يحمل مجلسكم الموقر مسؤولية الوقوف بحزم والاضطلاع بمهامه الرئيسية والعمل على صون الأمن والسلم الدوليين".

واستطرد قائلا "نسعى إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة أن السبيل الحقيقي والوحيد لذلك إنما يتمثل في احترام جميع الدول في المنطقة لمبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك سيادتها".

واستمر "سلوك إيران في المنطقة ينافي تلك المبادئ ويقوّض مقتضيات الثقة وبالتالي يهدد الأمن والاستقرار تهديدًا مباشرًا وخطيرًا".

Advertisements

ثم قال المعلمي: "لكننا نؤكد أننا على استعداد لإقامة علاقات التعاون الكاملة بين الدول العربية وإيران، ولكن بشرطين أساسيين: أن تكون قائمة على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها".

وأوضح مندوب السعودية في الأمم المتحدة "استمرار الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران ببسط وفرض السيطرة على مفاصل الدولة في صنعاء ، عاصمة الجمهورية اليمنية الشقيقة للعام الخامس على التوالي، أوجد بؤرة في المنطقة تحتضن الأعمال الإرهابية وتصر على الاستمرار في زيادة الكوارث الإنسانية من تجويع وانتشار للأوبئة".

وأضاف "هذه الميليشيات تستمر باستخدام الموارد والمساعدات الإنسانية الدولية سلاحا لمفاوضاتها غير الشرعية، غير آبهة بالشعب اليمني واحتياجاته الأساسية".

ولفت المعلمي النظر في ختام كلمته إلى أن ما تقوم به هذه الميليشيات من ترويع للآمنين واستهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية في المملكة العربية السعودية يكشف عن الطبيعة والفكر الهدام الذي لا يعرف سوى الخراب والدمار.

وتقود السعودية، وحليفتها الإمارات، تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.