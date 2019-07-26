شكرا لقرائتكم خبر عن حسناء يهودية توجه صفعة مدوية للمطبع السعودي الذي طُرد من القدس.. شاهد الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت الناشطة السياسية الاسرائيلية نعمة شوستر البالغة من العمر 32 عاماً، رسالة جنسية مُهينة للناشط السعودي محمد سعودي، الذي تم طرده من القدس وإهانته من قبل شباب وأطفال فلسطينيين بسبب تقربه من الاحتلال ومطالبته بالتطبيع مع إسرائيل.

وانتقدت الناشطة السياسية الإسرائيلية، زيارة الناشط السعودي للقدس، مشيرة إلى أنه كان عليه الذهاب لشواطئ تل أبيب لرؤية الفتيات وعمل علاقات لأنه إذا ما عجبهن سوف يقوم شباب تل أبيب بعمل العكس معه- في إشارة منها إلى ممارسة الشباب الصهاينة الجنس معه-.وقالت في فيديو مقتطع من حلقة لها على تليفزيون قناة i24 ، :« راح المسجد يصلي عشان البنات يعملولك شوية لايك.. روح على تل أبيب شط البحر تشوف البنات تل أبيب واقتراحي الأخيرإذا ما ظبطتش الوضع مع بنات إسرائيل شباب تل أبيب راح يحبوك كتير”.

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