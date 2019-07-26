شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| اغتيال مواطن في عدن أثناء خروجه من المسجد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عادت ظاهرة الاغتيالات السياسية والتصفيات في العاصمة المؤقتة عدن والمدن المحررة في الجنوب الى الواجهة بعد أن خمدت خلال الفترة الماضية. Advertisements وقالت مصادر محلية بالعاصمة المؤقتة عدن أن مسلحين مجهولين استهدفوا أحد المواطنين اليوم بعد صلاة الجمعة بجوار مسجد معاذ بن جبل بالسيلة في مديرية الشيخ عثمان.

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