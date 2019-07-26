شكرا لقرائتكم خبر عن الارصاد يوجه تحذير هام الئ كافة المواطنيين وينصحهم با الابتعاد عن هذه الاماكن ? والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين وسائق المركبات إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم استخدم الهواتف النقالة أثناء هطول الأمطار الرعدية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متفاوتة الشدة على معظم مناطق الجمهورية اليمنية خلال الـ24 الساعة القادمة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة مع احتمال تشكل السحب الرعدية الممطرة في فترتي الظهيرة والمساء وهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية على المرتفعات الغربية والجنوبية من صعدة شمالاً إلى لحج وتعز جنوباً تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات "حضرموت ،شبوة ،الضالع ،البيضاء، أبين، مأرب وغرب الجوف".

وبين المركز أن الأجواء في أرخبيل سقطرى ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة, ورياح نشطة جنوبية غربية سرعتها تصل إلى 45 عقدة.

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فيما تكون الأجواء في السواحل الغربية، غائمة جزئيا إلى غائمة، حارة ورطبة نهاراً مع احتمال تشكل سحب ركامية مصحوبة بالعواصف الرعدية وهطول أمطار متفاوتة الشدة على السواحل والمناطق المحاذية لها.

وذكر المركز أن الأجواء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة على السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق المحاذية لها مع تشكل سحب ركامية ممطرة مصحوبة بالرعد خاصة على السواحل الجنوبية والمناطق المحاذية لها.

وبين المركز أن الأجواء في المناطق الصحراوية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً حارة نهاراً مع فرصة لتكون سحب ركامية يصحبها هطول أمطار متفرقة.

ونبه المركز الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية من اضطراب البحر وارتفاع الموج.