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عدن - ياسمين التهامي - مشرف حوثي يختطف تاجر في الحديدة ويقوم بسجنه وتعذيبه حتى الموت بعد نهب أمواله..! – (أسماء وتفاصيل صادمة)

أقدمت مليشيا الحوثي على اختطاف تاجر من محافظة الحديدة وتعذيبه حتى الموت ونهب أمواله.

وقالت مصادر محلية إن المشرف الحوثي فايز علي محمد القطمة الملقب "أبو جهاد" والذي ينتمي لمدينة المحويت قام باختطاف رجل أعمال وتاجر في محافظة الحديدة وقام بسجنه وتعذيبه حتى الموت بعد أن قام بنهب مبالغ مالية كبيرة تقدر بالملايين، إلى جانب نهبه سيارتين على التاجر.

وأضافت المصادر أن الحوثي "القطمة" وسائقه محمد يحيى محمد علي إسماعيل أبو بكر، ومرافقه إبراهيم يحيى أحمد يحيى صغير القطمة عملوا على تهريب المبالغ المالية والسيارات التي نهبوها على التاجر إلى قريتهم الكائنة في مدينة المحويت عزلة عجامة.

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وأكدت المصادر أن شقيق التاجر والذي يعمل مشرفاً حوثياَ في مدينة الحديدة آثار الحادثة ويقوم حالياً بمتابعة قضية إخفاء شقيقه وكيفية تم قتله ونهب أمواله والذي اتضح بأن المشرف الحوثي "أبو جهاد" هو من نفذ الجريمة وفرّ إلى منطقته بالمحويت، فيما تم القبض على سائقه بالحديدة.

وذكرت المصادر أن السائق لايزال مسجوناً، وتم استعادة جزء بسيط من الأموال أثناء التحقيق معه ، والمقدرة بأكثر من 15 مليون ريال ، وأن أشخاص من مرافقي القيادي الحوثي "أبو جهاد" متورطين في القضية ولديهم المعلومات الكافية في تورط المشرف بقتل التاجر ونهب أمواله.

وأكدت المصادر بأن المشرف الحوثي الملقب / ابو جهاد القطمة / ظهر عليه الثراء الفاحش بعد أن تم تكليفه من قبل المليشيا مشرفاً لها في الحديدة والذي عمل على ممارسة نهب المواطنين والتجار ، ويمتلك حالياً سيارة برادو آخر موديل وسيارة أخرى مع احد أقاربه واموال ضخمة وضعها في صرافة احد أقاربه ، بالإضافة إلى نهبه لأنواع من الأسلحة، وأن لديه شقيقين مشرفين في الحديدة أيضاً يمارسون نفس الأسلوب في نهب المواطنين لأموالهم وممتلكاتهم.

وتعمل مليشيا الحوثي الانقلابية" في الأيام الأخيرة في مناطق سيطرتها على تصفية بعضها البعض وتبادل الاتهامات بالخيانة.