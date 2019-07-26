شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن تعرض أجوائها للاختراق .. وإعلان عسكري مفاجئ..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي، اليوم الجمعة، اعتراض طائرة مسيرة في سماء جازان السعودية. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان. Advertisements وأكد المالكي أن كل محاولات الميليشيا الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل – بإذن الله – . وصعدت مليشيا الحوثي الانقلابية من عملياتها الجوية والصاروخية على مواقع سعودية خلال الشهرين الأخيرين، بالتزامن مع تصاعد حدة التوتير بين أمريكا وايران في المنطقة.

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