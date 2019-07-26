شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يرضخ ويعلن القبول بالحل السياسي الشامل..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال محمد عبد السلام، متحدث جماعة الحوثي ورئيس وفدها المفاوض، إن استهداف الحوثيين للمطارات السعودية كان أحد أسباب انسحاب القوات الإماراتية من البلاد.

وأضاف محمد عبد السلام خلال لقاء مع قناة "RT" الروسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، قتل بطريقة عفوية أثناء هروبه من العاصمة اليمنية، صنعاء، ودفن بحضور أبنائه.

وبخصوص الأزمة في اليمن، صرح ممثل الحوثيين بأنه بحث مع المسؤولين الروس الأوضاع في اليمن، وسبل تطبيق اتفاقية ستوكهولم.

وتابع متحدث جماعة الحوثي قائلا:

إنهم (الحوثيون) يرحبون بالحل السياسي الشامل، وأن الطرف الآخر (في إشارة إلى حكومة الرئيس هادي) هو الذي يرفضه.

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وبين عبد السلام أن أنصار هادي لا يريدون تنفيذاتفاقية ستوكهولم، لأنهم لا يريدون حلا سياسيا.

كما أكد خلال اللقاء أن الحصار يؤثر سلبا على معيشة اليمنيين، ويساهم في انتشار الأوبئة والأمراض.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مسؤول إماراتي، رفض نشر اسمه، أن قرار خفض القوات لم يكن وليد اللحظة، بل نوقش باستفاضة مع الرياض.

وسحبت الإمارات بعض قواتها من مناطق، منها ميناء عدن الجنوبي والساحل الغربي، لكنها تقول إنها لا تزال على التزاماتها تجاه حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دوليا.

وقال المسؤول للصحفيين في دبي "استمر نقاشنا بشأن إعادة انتشارنا لما يزيد عن عام، وتزايد (النقاش) بعد توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر".

وقال المسؤول "من المنطقي جدا لنا إعادة الانتشار بعيدا عن الحديدة. وبالمثل فإن مدينة عصب في إريتريا تأثرت أيضا لأنها كانت نقطة اطلاق لعملياتنا في الحديدة"، مضيفا أن تحركات القوات في مناطق أخرى في اليمن "تكتيكي ويعتمد على احتياجاتنا".

وأبوظبي لها قاعدة عسكرية كبيرة في ميناء عصب الإريتري، الواقع على البحر الأحمر.

وقال المسؤول "لا يعترينا أي قلق بشأن حدوث فراغ في اليمن، لأننا دربنا 90 ألف جندي يمني في المجمل... هذا أحد نجاحاتنا الكبيرة في اليمن".