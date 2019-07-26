حقيقة خبر وفاة الشاب سعود القحطاني في مصر - صورة

كشفت مصادر إعلامية عربية، مساء يوم الجمعة، عن حقيقة ما يجري تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حول خبر وفاة سعود القحطاني الشاب السعودي الذي جرى نقله مؤخرا لتلقي العلاج في إحدى المستشفيات بجمهورية مصر العربية.

ونقلت المصادر عن السفارة السعودية في مصر قولها إن خبر وفاة سعود القحطاني المتداول غير صحيح، مشيرة إلى أن حالته الصحية لا تزال غير مستقرة ويتلقى العلاج في مستشفى مصرية حاليا.

ووفق المصادر، فإن الشاب السعودي سعود القحطاني يتواجد حاليا في قسم العناية المكثفة بالقاهرة وهو في غيبوبة شبه كاملة، لافتة إلى أنه تعرض إلى نزيف دماغي ونزيف في الجمجمة عقب سقوطه على رأسه أثناء تواجده على شاطئ البحر.

وأشارت المصادر إلى أن المملكة العربية السعودية أوفدت عبر سفارتها هناك طبيبا متخصصا من أجل الوقوف على وضعه الصحي بشكل جيد ومتابعته، منوهة إلى خطورة حالته حاليا دون ذكر مزيد من التفاصيل حول ما هو محتمل في الساعات القادمة.

يذكر أن الشاب سعود القحطاني الذي يبلغ من العمر تسعة وعشرين سنة، يختلف عن المستشار السابق في الديوان الملكي والذي يحمل ذات الاسم وكان يشغل منصب مستشار قانوني في مكتب ولي العهد السابق، حيث أن الشاب سعود ناشدت أسرته القيادة في المملكة مؤخرا من أجل تحويله لتلقي العلاج عقب سقوطه علما انه كان يدرس باحدى الجامعات في مصر منذ فترة.