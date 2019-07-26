أول تعليق من أمانة جازان على انتشار الديدان بالعارضة والحرث

أكدت أمانة منطقة جازان مباشرتها حادثة ظهور “ديدان” في قرى محافظتي العارضة والحُرث الحدودية بمنطقة جازان، مؤكدة أنها موسمية وتم السيطرة على انتشارها.

وبين المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان عبدالعزيز الريثي، بحسب سبق ، أن تلك الديدان “موسمية”، وتعرف باسم “ذات الألف رجل” (الدودة الألفية)، وهي ديدان صغيرة تتبع مفصليات الأرجل تحت عائلة تسمى (myriapoda) وتعرف علمياً بـ(ميليبيديس)، وهي ديدان غير مبصرة تتحرك عن طريق ذبذبات . وأوضح أنهاتخصب التربة أثناء دخولها وخروجها من التربة، وتموت أثناء تعرضها لأشعة الشمس، ولا يوجد لها أي خطر على صحة الإنسان، حيث لا تعتبر ناقلاً للأمراض أو خلافه -ولله الحمد-، مبيناً أن تلك الديدان ظهرت بداية الأسبوع الحالي في عدد من القرى الحدودية التابعة لمحافظتي العارضة والحرث.