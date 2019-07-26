شهرت وزارة التجارة والاستثمار، بمواطن ووافد يحمل الجنسية السورية؛ عقب إدانتهما بجريمة تستر تجاري في قطاع المقاولات بمدينة الرياض. وجاء تشهير وزارة التجارة بالمواطن والمقيم، بعدما أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً ضدهما في واقعة التستر التجاري. وتضمن الحكم الصادر فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 40 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وكذلك شطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، مع نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “التجارة” تشهر بمواطن ومقيم لإدانتهما في واقعة تستر بقطاع المقاولات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.