بالصور.. طلاب وطالبات المدينة يتطوعون لخدمة ضيوف الرحمن

عرضت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، نموذجًا رائعًا لطلاب وطالبات السعودية يقدمون أعمالًا ومهام تطوعية في خدمة ضيوف الرحمن.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، عرضت إدارة تعليم المدينة مجموعة من الصور، وعلقت عليها بالقول: نموذج رائع لطلاب وطالبات السعودية في ما يسطرونه من أعمال ومهام تطوعية وإنسانية جليلة في خدمة ضيوف الرحمن، ومساعدتهم وتقديم العون لهم، نزولًا على توجيهات القيادة الرشيدة لهذا البلد الكريم.

وفي سياق ذي صلة، قدمت كشافة «تعليم جدة» خدماتها التطوعية لراحة ضيوف الرحمن بمجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي يوميًّا، وذلك ضمن مبادرة مشروع نادي «لبَّيك» الموسمي التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن، بالتعاون مع ادارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

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وشارك 70 كشافًا وقائدًا من الكشافة بصالات الحجاج، في تقديم عدد من الخدمات لكافة الحجاج بإرشادهم ومساعدة كبار السن والأطفال حتى وصولهم إلى وسائل النقل التي يستقلونها للتوجه إلى مكة المكرمة.

وتهدف مبادرات الشباب السعودي، خاصة الطلبة، في المقام الأول خدمة ضيوف الرحمن في صالات الحج والعمرة، ومساعدة كبار السن والنساء والأطفال، وتقديم الهدايا للحجاج، إضافة إلى التكامل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة ومساندتها في المطار لإظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء لضيوف الرحمن، وإبراز الدور التربوي للطلبة والطالبات السعوديين.

وينصبّ عمل هؤلاء الطلاب على بتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن، منذ خروجهم من صالات الجوازات وحتى صعودهم للحافلات التي تقلهم لمقار سكنهم في مكة المكرمة، حيث يبدأ استقبالهم بتقديم الهدايا وسقيا المياه ومساعدة من يحتاج المساعدة من المسنين والنساء والأطفال، وتقديم كافة الخدمات ومساعدتهم لصعود الحافلات المخصصة لنقل الحجاج.