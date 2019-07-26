«شؤون الحرمين»: توفير 100 ألف مظلة لتوزيعها على ضيوف الرحمن

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الجمعة، أنها وفرت نحو 100 ألف مظلة لتوزيعها على ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، فيما تم توزيع 7000 مظلة، داخل صحن المطاف، وساحات المسجد الحرام.

وعبر صفحتها الرسمية، قالت رئاسة شؤون الحرمين: قامت إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام بتوزيع أكثر من 7000 مظلة على زوار المسجد الحرام داخل صحن المطاف، وساحات المسجد الحرام. ويأتي ذلك ضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا» في موسمها السابع.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام، إبراهيم بن حمود النجيدي، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفرت ما يقارب 100 ألف مظلة خلال موسم الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في طور الجهود المبذولة لتوفير كل التسهيلات والخدمات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، بتوجيه من الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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وفي سياق ذي صلة، دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الجمعة الماضية، برنامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأثرها في تطوير الخدمات للمسجد النبوي وزائريه.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالوكالة محمد بن راشد المرواني، أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لها عدة أهداف حرصًا منها على تحقيق هذه الرؤية، ومن هذه الأهداف التوجيه والإرشاد، وإفادة الزائرين والمصلين، وأن يكون المسجد النبوي مهيأ للمصلين والزائرين، ومقدمًا فيه كل الخدمات ورفع مستوى العناية بهم وتلبية احتياجاتهم في المسجد النبوي.

وأضاف المرواني، أن برامج الرؤية تحتوي على خدمة ضيوف الرحمن، وتحقيق التوازن المالي، والتحول الوطني والإسكان وتحسين نمط الحياة، وتعزيز الشخصية السعودية، إضافة إلى تطوير الصناعة الوطنية والقطاع المالي وصندوق الاستثمارات العامة والشراكات الاستراتيجية.