«الدفاع المدني» تطالب ضيوف الرحمن بالالتزام بإرشادات السلامة عند استخدام الأنفاق

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، عددًا من الإرشادات لسلامة حجاج بيت الله الحرام، عند استخدام الأنفاق.

وأوضحت المديرية، أنه لسلامة الحجاج، عليهم عدم الافتراش أو الجلوس داخل الأنفاق أو خارجها، وعند ملاحظة أي ازدحام داخل الأنفاق أو خارجها يجب التريث وعدم الدخول.

وأشارت إلى ضرورة التعرف على مخارج الطوارئ داخل النفق لاستخدامها عند حدوث طارئ لا قدَّر الله، مع اتباع إرشادات رجال الأمن المسؤولين عن سلامة المشاة داخل النفق.

يأتي ذلك ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها المديرية العامة للدفاع المدني؛ لسلامة الحجاج، والتي تضمنت توصيات لضيوف الرحمن بتجنب الوقوف تحت أشعة الشمس بشكل مباشر، واستخدام المظلة الشمسية عند الحاجة إليها؛ وذلك للوقاية من التعرض لضربة شمس.

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كما شملت توصيات الحملة، عدم التدافع أو حمل الأمتعة في الأماكن المزدحمة، والأنفاق والطرق المؤدية من وإلى المسجد الحرام، والطرق المؤدية من وإلى منى ومزدلفة وعرفات، والحذر أثناء الصعود من وإلى القطارات ووسائل النقل الأخرى.

وبشأن الوقاية من أخطار الكهرباء، أوصت المديرية العامة للدفاع المدني، بالحرص على استخدام الأجهزة الكهربائية المطابقة للمواصفات القياسية وعدم لمس الأجهزة بأيدي مبتلة، وعدم تحميل التوصيلات بأكثر من طاقتها وعدم استخدام توصيلات رديئة وفصل الأجهزة الكهربائية فور انتهاء استخدامها.

كما نصحت المديرية، الحجاج، باتباع الإرشادات المتعلقة بمنع استعمال الغاز المسال؛ لأنه قد يحدث اختناق أو احتراق أو انفجار -لا قدر الله- وأشارت إلى أخطار صعود الجبال، لكونها تعرض حياة الحجاج للخطر.