«البيئة» تُجدد الدعوة للمزارعين بوضع البطاقة التعريفية على المنتجات

جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها للمنتجين الزراعيين، بضرورة وضع البطاقة التعريفية لمنتجاتهم التي يرغبون في دخولها للأسواق، لافتة إلى أهمية احتواء البطاقة على رقم السجل، وتاريخ التعبئة، وموقع المزرعة، وسعر المنتج.

وأكدت الوزارة، أن الهدف من وضع البطاقة التعريفية للمنتج، هو منع دخول أي منتج بشكل عشوائي للأسواق، والقضاء على المنتجات الزراعية مجهولة المصدر، ومعرفة مصادر المنتجات الزراعية في المحال، مشددة على منع دخول المنتجات الزراعية مجهولة المصدر للأسواق.

وحذرت الوزارة، من أنها ستمنع دخول أي منتج زراعي ليس به بطاقة تعريفية، وستستمر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بأخذ عينات عشوائية من المنتجات الزراعية؛ للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات وسلامتها لصحة المستهلك.

وخلال ورشة عمل بعنوان «وضع بطاقة البيانات على المنتجات الزراعية»، نظمتها «الهيئة العامة للغذاء والدواء»، شاركت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بورقة عمل حول الاستخدام الآمن للمبيدات، مستعرضة مراحل تطبيق وضع بطاقة البيانات على المنتجات الزراعية، وطريقة العرض، وآلية تطبيق الجزاءات، إلى جانب برامج التوعية التي تستهدف المزارعين والشركات الزراعية والمحلات ومراكز البيع بالتجزئة الكبرى.

يُشار إلى أن الوزارة، ألزمت المزارعين بوضع بطاقة تعريفية للمنتجات، ابتداءً من تاريخ 14 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 1 يناير 2018م؛ لمعرفة مصادر المنتجات والتأكّد من سلامتها وسهولة تتبعها.