أمير الرياض بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسر الشهيدين الصيعري وشراحيلي

نقل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لأسر الشهيدين وكيل رقيب سند بن صالح الصيعري ووكيل رقيب منصور بن عبدالله شراحيلي، اللذين استُشهدا في ميدان الشرف بالحد الجنوبي دفاعًا عن الدين والوطن .
وكان أمير الرياض بالنيابة أدى الصلاة عليهما بعد صلاة الجمعة اليوم في جامع الأمير فهد بن محمد جنوب الرياض .
وأدى الصلاة معه قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير وعدد من كبار الضباط .
وسأل أمير الرياض، الله العلي القدير أن يرحمهما ويتقبلهما، مؤكدًا أن التضحية التي قاما بها في ميادين الشرف والعزة دفاعًا عن دينهما ووطنهما محل تقدير واعتزاز الجميع.
وأعرب ذوو الشهيدين عن شكرهم لنائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته، وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه ويديم عليها أمنها واستقرارها .
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