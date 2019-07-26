مركز ذكي لتقديم أعلى مستويات النظافة بمدينة الجبيل الصناعية

أطلقت إدارة الخدمات البيئية في مدينة الجبيل الصناعية، نظامها الذكي لتبع حاويات ومعدات النظافة، عبر تركيب مجسات خاصة تعطى إشارات بعمليات إفراغ حاويات النظافة من عدمها، وتتابع حركة سيارات ومعدات النظافة داخل مدينة الجبيل الصناعية وذلك باستخدام تكنولوجيا حديثة في الخدمات البيئية المقدمة للمستفيدين والسكان، وتستخدم لأول مرة في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل بالنيابة، المهندس عدنان العلوني، أثناء زيارته لغرفة التحكم بمقر إدارة الخدمات البيئية أن هذا المركز يهدف إلى تحويل مدينة الجبيل الصناعية إلى مدينة ذكية مستقبلاً، من خلال أبرز الطرق والآليات التقنية المعمول بها. من جانبه أكد مدير ادارة الخدمات البيئية، المهندس عبدالرحمن الغامدي، بأن هذا المركز وهو مرحلة اولى لمشروع ادارة النفايات المتكاملة لمدينة الجبيل الصناعية ومركز متكامل وبيئة جاذبة للتدريب والتوعية لجميع فئات المجتمع والمهتمين بمعرفة سير العمليات التي تقوم بها ادارة الخدمات البيئية.