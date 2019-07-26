صامطة تشيع الشهيد الصميلي

أدّى محافظ صامطة، الأستاذ أحمد بن عبدالله زعلة، صلاة الميت على جثمان الشهيد الجندي أول، بكري إدريس أحمد الصميلي بعد صلاة عصر اليوم الجمعة بجامع قرية عببة التابعة لمركز السهي غرب محافظة صامطة، والذي استشهد في الحد الجنوبي مدافعاً عن حدود هذا دوت الخليج، ونقل محافظ صامطة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، لأسرة الشهيد مواسيا لهم في مصابهم، كما نقل المقدم ركن سلطان ماجد الجش، من قوة جازان تعازي المسؤولين في القوات المسلحة وقال أن ما عرف عن الفقيد بين زملائه أنه كان مثالا للجندي المخلص لدينه ووطنه ومحبا لعمله.

وقدم والد الشهيدالصميلي، شكره لمحافظ صامطة، على حضوره وتقديم واجب العزاء، مؤكدأً أن ذلك من عادات قيادتنا الرشيدة وأمرائنا في الوقوف مع المواطن في السراء والضراء ونسأل الله أن يتقبل الشهيد وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم، و أضاف والد الشهيد، بأن وقوف القيادة بجانب عوائل الشهداء يخفف المصاب ويثبت العزيمة في قلوبنا ويدفعنا بالاستمرار لتقديم أبنائنا فداءاً لهذا دوت الخليج الغالي. من جهته أكد شيخ القبيلة، عبده بن بكري الصميلي أن استشهاد أحد أبناء القبيلة هو فخر واعتزاز للجميع وأرواحنا ودمائنا جميعا فداء من أجل الدين ثم المليك والوطن، كما أضاف أن الشهيد كان محبوباً لدى الجميع من أقاربه وأصدقائه وزملائه، لما كان يتمتع به من أخلاق عالية وقد استشهد ليلحق بركب الشهداء من أبناء دوت الخليج الذين أدوا واجبهم سائلاً الله له الرحمة والمغفرة، وأن يحفظ ولاة أمرنا ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وينصر أبطالنا البواسل المرابطين على ثرى حدودنا الطاهرة.

شهد الصلاة على الشهيد رئيس مركز السهي عبدالله بن أحمد سهلي، ومدير شرطة صامطة، العقيد سعد مقبول القحطاني، والملازم بالشؤون الدينية بالقوات المسلحة، سلطان هادي مهنا، والملازم بالكتيبة المدرعات بنجران، الملازم تركي الحارثي، ومدير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بصامطة، أحمد كريري وعضو لجنة الشهداء والمصابين بقوة جازان، رئيس رقباء فهد حسن حكمي.