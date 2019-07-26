السعودية اليوم / البحرية الليبية تنقذ 182 مهاجرا غير شرعي



طرابلس 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس

تمكنت البحرية الليبية من إنقاذ 182 مهاجر غير شرعي، من بينهم تسعة نساء وطفلين، على بعد حوالي 70 ميل شمال القره بوللي.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية الليبية اليوم، أن المهاجرين من جنسيات مختلفة وتم نقلهم إلى نقطة الخمس لحرس السواحل، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة.

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19:08ت م

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