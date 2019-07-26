هل يؤثر أبشر على دعم حساب المواطن ؟

2019-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار بشأن تأثير التسجيل في أبشر على دعم حساب متابعات الخليج 365.

وقال حساب متابعات الخليج 365: إن التسجيل في أبشر لا يؤثر على الدعم، وفي حال كانت الحالة الاجتماعية “متزوجة” يتم إضافة السيدة كتابع مع رب الأسرة “الزوج”؛ حتى لا تؤثر على نتيجة أهليته، وسيتم احتسابها ضمن مبلغ الدعم في حسابه.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 نتائج الأهلية للدورة الحادية والعشرين (شهر أغسطس 2019).

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ودعا البرنامج الراغبين في التحقق من الأهلية إلى الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (هنا).

وكان حساب متابعات الخليج 365 أكد في وقت سابق على أن صرف دعم الدفعة 21 من البرنامج ستكون يوم الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل، وذلك بدلًا عن يوم 10 أغسطس، وهو موعد الإيداع الرسمي في حساب متابعات الخليج 365.

التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 :

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.