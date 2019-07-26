الدنمارك تبحث المشاركة في حماية هرمز وألمانيا تنتظر

2019-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الدنمارك، اليوم الجمعة، أنها رحّبت باقتراح من الحكومة البريطانية بتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، مضيفة أنها ستبحث المشاركة العسكرية فيها.

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس: إن بلاده ستتخذ قرارًا بشأن المشاركة في مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين الشحن عبر مضيق هرمز بمجرد حصولها على مزيد من الإيضاح لشكل مثل هذه المهمة.

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وفي إشارة إلى خطط بريطانية لتشكيل مهمة لحماية الشحن، أضاف ماس خلال مقابلة مع صحيفة “فونك”، نشرت الجمعة، أنه “ينبغي أن يكون لأي تصرفات تتعلق بمضيق هرمز طابع أوروبي”.

وأكد أن ألمانيا لن تشارك في إستراتيجية “أقصى الضغوط” الأمريكية ضد إيران.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الدنماركي، جيب كوفود، في بيان: إن “الحكومة الدنماركية تنظر بإيجابية إلى مساهمة محتملة في المبادرة البريطانية” لحماية الملاحة في هرمز.

وأضاف: “وبصفتها دولة بحرية، من الضروري بالنسبة للدنمارك استمرار حرية الملاحة”، موضحًا أن القرار النهائي سيظل رهنًا لبحث الأمر في البرلمان بمجرد أن تكون هناك “صورة أوضح للمهام المحددة والشركاء”.