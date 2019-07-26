طلاب يقتحمون مركز شرطة لإخراج زميلهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين
حاول 50 طالبا اقتحام مركز شرطة في بلدة شتارنبرج جنوب ألمانيا لإطلاق سراح زميل لهم عمره 15 عاما بعد احتجازه بتهمة «السكر والشغب».
وكان أمن المدرسة استدعى الشرطة بعد أن أصبح سلوك الصبي المخمور خارجا عن السيطرة خلال حفل وداع. ولم تستطع الشرطة تهدئته، لذلك قررت احتجازه.
وحاولت مجموعة من التلاميذ اقتحام مقر الشرطة بعد احتجاز زميلهم وفتح الباب الأمامي، لكنهم فشلوا في ذلك. وتمكنت الشرطة من السيطرة على الوضع، واعتقال ثلاثة.
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